حلف الناتو يواجه مشكلات جذرية في ذكراه السبعين

مرور سبعين عاما على نشأة حلف شمال الأطلسي "الناتو" هو أمر جدير بالاحتفال. لكن الحلف يقلل من أهمية اجتماع هذا الأسبوع لقادة دول الحلف الذي يعقد خارج لندن.

ورفض المتحدث باسم الحلف وصف هذا الاجتماع بأنه "قمة"، مؤكدا أنه حدث أقل من كونه "قمة"، حيث عقدت آخر قمم الحلف العام الماضي ولا حاجة لقمة هذا العام.

ويضيف المتحدث باسم الحلف أن هذا التجمع لن تصدر عنه أي بيانات مطولة تفصل النتائج والخطط المستقبلية للحلف كما هو المتبع في بياناته.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا هذا التحفظ؟. فهذا الحلف يطلق عليه كثير من المدافعين عنه، ومعهم بعض المنطق الذي يؤيدهم، الحلف العسكري الأكثر نجاحا في التاريخ.

تأسس الناتو عام 1949 لضمان الأمن الجماعي لأعضائه، رابطا أمن الولايات المتحدة بأمن حلفائها الأوروبيين في مواجهة الاتحاد السوفييتي.

لقد شهد ذلك الحلف انهيار الشيوعية، وهزيمة الكتلة السوفييتية بدون إطلاق رصاصة واحدة

ذهبتُ إلى الحرب للمرة الأولى في البلقان خلال تسعينيات القرن الماضي. وشارك الناتو بعد ذلك في مسار جديد يدعى عمليات "خارج النطاق" ويشير إلى العمليات التي يقوم بها الحلف خارج حدود دوله الأعضاء في أفغانستان والحرب الموسعة ضد الإرهاب.

ووضع الحلف برنامجا للتوسع بما يقارب ضعف قوامه الحالي والذي يبلغ 29 عضوا بالإضافة إلى دولة شمال مقدونيا التي ستنضم قريبا.

ولعب الناتو - الذي يعتبر حلفا عسكريا ودبلوماسيا كذلك - دورا محوريا في ترسيخ الديموقراطيات الحديثة في أوروبا، سواءا كانت تلك التي في البلطيق أو البلقان، مما منح تلك الدول مزيدا من الثقة بالنفس ووضعها في نطاق أمني حصين.

لكن، هل أثمرت هذه الاستراتيجية في تقوية الحلف؟

يجيب المحلل البريطاني المرموق في شؤون الدفاع مايكل كلارك بالنفي.

ويضيف كلارك "ما من شك أن حلف الناتو هو الحلف الأكبر الذي شهده العالم. لكنه اليوم مع أعضائه الثلاثين قد خسر تقريبا نصف القوة التي كانت لديه عندما كان عدد أعضائه نصف ما هو عليه الآن"

ويقول كلارك إن "الناتو في أزمة على الرغم من حشده للكثير من الإمكانيات."

ويعتبر توسع الناتو أمرا حسنا داخل الحلف. ووصف لي أمين عام الحلف ينس ستولتينبيرج هذا التوسع بأنه "نجاح تاريخي"، فالحلف ينجح، كما يقول أمينه العام، في نشر الديموقراطية وحكم القانون.

هل الحلف يخوض حربا باردة جديدة؟

وأدى هذا التوسع إلى اتساع حدود الحلف المتاخمة لروسيا إلى 1000 ميل (1600 كيلومتر).

فالبلدان التي وقعت قبل ذلك في قبضة الجيش الأحمر وانضوت تحت راية اتحاد الجمهوريات السوفييتية مثل دول البلطيق الثلاث، أو كانوا حلفاء لموسكو تحت مظلة حلف وارسو مثل بولندا، هي الآن تدور في فلك الناتو، وهو ما لا يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتدفع روسيا بكل سبيل ممكن من أجل تغيير هذا الواقع، مثل تعزيز ترسانتها النووية ومحاولة تجديد نفوذ موسكو في الخارج. وتعتبر الحملة الروسية الناجحة - على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها - لدعم نظام الأسد في سوريا إحدى المحاولات في هذا الإطار.

وتطال روسيا اتهامات بتنفيذ هجمات سيبرانية في أوروبا، إضافة إلى عمليات سيطرة معلوماتية للتأثير على نتائج الانتخابات وكذلك اتهامات بالاغتيالات السياسية في أعقاب هجومين بالأسلحة الإشعاعية والكيماوية الأول في لندن، والثاني في ساليزبري، جنوبي إنجلترا.

والهجوم الأخير الذي حدث في ساليزبري - الذي تنفي موسكو بشدة أي يد لها فيه - أدى إلى طرد جماعي للدبلوماسيين وموظفي الاستخبارات الروس من دول الناتو.

ويتحدث كثيرون حول نشوب حرب باردة جديدة. لكن الحرب هذه المرة تختلف كثيرا عن حرب الخمسينيات والستينيات الباردة.