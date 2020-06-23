القبض على الرئيس السابق لـ«واير كارد» الألمانية لخدمات الدفع

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أعلن الادعاء في مدينة ميونخ الألمانية، إلقاء القبض على ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة خدمات الدفع الألمانية "واير كارد".