محافظ أسيوط يعلن توريد 179 ألفا و990 طن قمح بالصوامع ومراكز التجميع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن توريد 179 ألفًا، و990 طن قمح بصوامع ومراكز التجميع بالمحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الثلاثاء، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المزارعين على التوريد منذ بدء موسم التوريد.

وأشار إلى أنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة، والتي بلغت 226 ألفًا و683 فدانًا، مؤكداً انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أية عقبات، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشدد، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، على ضرورة تحفيز المزارعين على القمح بجميع صوامع وشون المحافظة المنتشرة بالقرى والمراكز تسهيلًا عليهم، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التوريد وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين.

ولفت إلى استمرار أعمال توريد القمح حتى 15 يوليو، واستلام الأقماح من المزارعين بـ27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز، والتى شهدت إقبالا كبيرًا هذا العام، مشيرًا إلى أنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع والصوامع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع مصدرًا تعليماته لمسؤولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كل الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

من جانبه أوضح المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن عمليات توريد الأقماح هذا العام شهدت إقبالًا كبيرًا من المزارعين وتسير بدون أية عقبات، وهناك زيادة كبيرة في الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية، مشيرًا إلى أنه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع، بالإضافة إلى التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة؛ لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين، وتذليل كل العقبات أمام المزارعين.

وأوضح أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي 15 يوليو القادم مع استمرار انعقاد غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد، وتلقي أي شكاوي من المزارعين والتعامل الفوري معها.