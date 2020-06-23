أعدم مسؤولون في مقاطعة صينية، أكثر من 1.6 طن من فئران البامبو، التي تم تربيتها في إحدى المزارع دفعة واحد، وذلك بعد أن حظرت الحكومة تناول وتجارة الحيوانات البرية بعد جائحة فيروس كورونا.

وحسبما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن فئران البامبو الصينية، التي ترتبط بفيروس كورونا، تعتبر مصدرًا غذائيًا مرغوبًا فيه في البلاد، منذ قرون طويلة، ويتم دائمًا الإشادة بقيمتها الغذائية.

ودفن عمال الغابات في مقاطعة هوبي الصينية، المركز السابق لتفشي فيروس كورونا، 916 من فئران البامبو على قيد الحياة، بعد التحفظ عليها من مزارع محلي، كان يدير واحدة من أكبر مزارع فئران البامبو في المنطقة.

وتم تنفيذ عملية الإعدام من قبل مكتب مقاطعة شيانان للغابات في شيانينغ، وهي مدينة يسكنها حوالي 2.5 مليون شخص في هوبي، حيث قام العمال بحفر حفرة عميقة في الجبال بعيدة عن مصادر مياه الشرب، بعد وضع مسحوق الجير عليها لتقليل التأثير البيئي.

وبالإضافة إلى فئران البامبو، قام مكتب الغابات المحلي بإعدام ما يزن 140 كيلوجراما من حيوان النيص، و1605 كيلوجرامات من الثعابين، وأربعة كيلوجرامات من بيض الثعابين.

ووفقًا للمارسات الطبية الشعبية في الصين، فإن تناول لحوم فئران البامبو يساهم في تحسين وظائف المعدة والطحال، ويزيل السموم من الجسم.

وفي فبراير الماضي، أصدرت الحكومة المركزية الصينية حظرًا مؤقتًا على تجارة واستهلاك الحيوانات البرية، بعد ما تردد حول مسؤوليتها عن أزمة فيروس كورونا.