 البنوك الكويتية تُقرض مؤسسة البترول مليار دينار للوصول إلى الإنتاج المطلوب - بوابة الشروق
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البنوك الكويتية تُقرض مؤسسة البترول مليار دينار للوصول إلى الإنتاج المطلوب

جابر الأحمد الصباح أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح أمير الكويت

نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 2:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 2:09 ص

(د ب أ)

كشفت مصادر مصرفية كويتية عن أن البنوك المحلية بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) في المرحلة الأخيرة لتوقيع قرض مجمع بقيمة مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية لمدة 15 سنة بفائدة متغيرة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المصادر القول إن القرض الضخم الذي سيتم منحه لـ "مؤسسة البترول" يعتبر الأول للبنوك المحلية بعد أزمة كورونا وهو الأكبر، ويعبر عن قوة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الضخمة في البلاد وعلى رأسها المشاريع النفطية.

وذكرت أن بنك الكويت الوطني يجري حاليا التنسيق مع البنوك التقليدية لجمع المبلغ، فيما يقوم "بيتك" بالتنسيق مع البنوك الإسلامية المحلية، متوقعة أن يتم توقيع الاتفاق بداية الشهر المقبل.

وبينت أن هدف القرض تمويل مشاريع شركة نفط الكويت الإنتاجية للوصول إلى الإنتاج المطلوب ضمن استراتيجية القطاع النفطي لعام2040.

وأشارت المصادر إلى أن بعض البنوك المحلية من الممكن ألا تشارك في هذا القرض.

من جهة أخرى، قالت المصادر إنه عقب انتهاء إجراءات الحصول على القرض المحلي ستجري مؤسسة البترول جولة للحصول على قرض بالدولار الأمريكي.


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