نشر المئات من أفراد الشرطة عند مخيم خاص بنشطاء المناخ في غابة هامباخ بألمانيا

جرى اليوم الثلاثاء نشر عدة مئات من أفراد الشرطة في غابة هامباخ الألمانية، التي تعد واحدة من النقاط المركزية الرئيسية للاحتجاجات المتعلقة بقضايا المناخ في البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن القوات لم يتم إرسالها لإزالة بيوت الأشجار المؤقتة الموجودة في الغابة - حيث أقام نشطاء المناخ مخيما - ولكن لإزالة الحواجز التي كانت تسد نقاط الوصول إلى هناك.

وكان النشطاء الذين يعيشون في الغابة، أقاموا هياكل ومنصات يصل ارتفاعها إلى 15 مترا باستخدام جذوع الأشجار، حيث قال المتحدث إنها تؤدي إلى إعاقة مسارات الغابة، رغم أنها يجب أن تبقى خاوية لكي تسمح بمرور مركبات خدمات الطوارئ.

يذكر أن غابة هامباخ الواقعة في ولاية شمال الراين فستفاليا بغرب ألمانيا، صارت في عام 2018 مركز الصراع بين نشطاء المناخ وصناعة الفحم، وذلك عندما قامت الشرطة بفض اعتصام هناك ودمرت العشرات من بيوت الأشجار.

ويختلف عدد النشطاء الذين يعيشون هناك الآن، بحسب قول الشرطة التي قدرت العدد بنحو 100 شخص.