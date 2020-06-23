الادعاء الفرنسي يريد محاكمة 9 أشخاص لتورطهم في حادث إرهابي وقع عام 2016

قال الادعاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إنه طلب أن يخضع تسعة أشخاص للمحاكمة لتورطهم في أكثر الهجمات الإرهابية دموية التي شهدتها البلاد.

وكان 86 شخصا قد قتلوا في الهجوم الذي وقع في يوم العيد الوطني الفرنسي عام 2016، عندما اصطدم محمد بوهلال بشاحنته بالحشود التي كانت تشاهد عرض الألعاب النارية في نيس.

وتمكن اثنان من رجال الشرطة من قتل بوهلال، بعدما طاردا شاحنته سيرا على الأقدام وهي تصطدم بالحشود.

وقال الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب، إنه طلب أن يمثل 4 مشتبه بهم للمحاكمة لاتهامهم بالتآمر من أجل تنفيذ عمل إرهابي.

ويواجه الخمسة أشخاص الآخرون تهمة التآمر الجنائي، حيث يعتقد الادعاء إنهم لم يكونوا على علم بالنوايا الارهابية لبوهلال. ويواجه 4 من الخمسة متهمين تهما تتعلق بالأسلحة النارية.

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن عن مسؤوليته عن هجوم نيس، ولكن على الرغم من أن المحققين توصلوا إلى أن بوهلال يتبنى آراء متطرفة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إيجاد صلة بينه وبين التنظيم.