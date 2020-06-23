هل يذكي خطاب جورج واشنطن المحرف نار الاحتجاجات الأمريكية ؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الوسط الأمريكي، على مدار الأيام القليلة الماضية، صورا للوحة تذكارية تحمل نصائح لجورج واشنطن، الرئيس الأول لأمريكا ومؤسسها، يحث فيها الأمريكيين بالتسلح دائما ضد الحكومة.

وظهر في اللوحة التذكارية اقتباس من خطاب سابق للرئيس الأمريكي جورج واشنطن مخاطبا المواطنين الأمريكيين، وهو يقول: "لا يجب أن يكون الشعب الحر مسلحا ومدربا فحسب، بل يجب أن يكون لديه ما يكفي من الأسلحة والذخيرة للحفاظ على استقلاله ضد أي شخص قد يحاول الإساءة إليه، بما في ذلك الحكومة".

ولكن، ما حقيقة خطاب جورج واشنطن الذي يحرض الأمريكيين على استخدام العنف والسلاح ضد الحكومة؟

بتحري الحقائق والتحقق من صحة الصور المتداولة، وفق صحيفة "يو إس إيه توداي" أن الصور تحمل كلاما محرفا على لسان جورج واشنطن، القائد العام للقوات المسلحة للجيش القاري أثناء حرب الاستقلال الأمريكية، والذي قاد التمرد الذي انتهى بإعلان انفصال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا، في 4 يوليو 1776، خلال مخاطبته لشعبه.

ووفقا لموقع الأرشيف الوطني في أمريكا، فقد أخذ الكلام المكتوب على اللوحة، المتواجدة في ولاية تكساس الأمريكية، من خطاب لجورج واشنطن، في 8 يناير 1790، ألقاه أمام الكونجرس، ولكن تم تحريفه بعد اقتباس الكلمات العشر الأولى فقط من الخطاب، وإضافة الكلمات الكاذبة والمضللة.

فيقول اقتباس حديث واشنطن الأصلي على اللوحة التذكارية: "لا يجب أن يكون الشعب الحر مسلحا ومدربا فحسب، بل يلزم وضع خطة موحدة ومحكمة بشكل جيد لكي لا تكون الدولة في حاجة إلى شراء سلاحها؛ إذ يتطلب حفاظ الدولة على استقلالها أن يعمل الشعب على الترويج لمصانع بلادهم، التي تمكنهم من الحصول على الإمدادات الأساسية، وخاصة العسكرية".

ركز سياق خطاب جورج واشنطن، الذي ألقاه مخاطبا الشعب الأمريكي، بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، على ترسيخ فكرة الدفاع الوطني والولاء للدولة الأمريكية لدى الشعب، وفكرة أنه لا ينبغي للدولة الأمريكية التي تأسست حديثا أن تعتمد على الكيانات الأجنبية للدفاع عنها، ولم يقل واشنطن أنه يجب على المواطنين استخدام الأسلحة لقتال حكومتهم كما زعمت الصور.

هل يقود خطاب جورج واشنطن المحرف والمنتشر أمريكا إلى حرب أهلية جديدة؟

الصور المتداولة لخطاب جورج واشنطن للشعب الأمريكي، والمحرضة على استخدام العنف والسلاح، أثارت مخاوف الخبراء من تجاوب الشعب مع الحديث المضلل، خاصة مع امتلاك الشعب الأمريكي لأكثر من نصف مليار قطعة سلاح، والأمر الذي قد يزيد الانقسام وزعزعة الاستقرار، ويعزز فرص دخول الولايات المتحدة في حرب أهلية جديدة.

وفي هذه الحالة، قد تؤدي أعمال العنف والشغب المشتعلة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زعزعة استقرار الوضع كليا، لتندلع حرب أهلية جديدة، ليست فقط مثل الحرب بين الولايات، في منتصف القرن التاسع عشر، وإنما حرب الجميع ضد الجميع، نظرا لحالة الانقسام الشديدة التي تشهدها أمريكا، وفقا لشبكة "روسيا اليوم".

فبعد أن كانت الولايات المتحدة هي بوتقة انصهار الثقافات والمعارف المختلفة للمهاجرين، تضاءل التشابك الاجتماعي وتفاقم الانقسام المجتمعي، حتى أصبح أزمة داخلية تهدد استقرار البلاد بعد تصاعد الخطاب العنصري خلال السنوات الماضية، وفقا لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية.

-نصف أسلحة العالم بحوزة الشعب الأمريكي

خلال الأعوام القليلة الماضية، أكدت الإحصائيات العالمية أن نصف الأسلحة التى يحوزها المدنيون حول العالم توجد بيد الأمريكيين، بما يعادل 857 مليون قطعة سلاح، وذلك وفقا لموقع "سياسة السلاح"، المختص برصد أنشطة الأسلحة والقوانين المعنية بها فى دول العالم والتابع لكلية الصحة العامة بجامعة سيدنى.

وأوضحت الدراسة، التى نُشرت نتائجها في عام 2017، أن الأمريكيين الذين يشكلون 4% من سكان العالم يملكون نحو 46% من قطع الأسلحة التي يمتلكها المدنيون حول العالم، مؤكدة إنه بحلول نهاية العام، أصبح هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم فى الولايات المتحدة.