نشطاء في كوريا الجنوبية يطلقون موجة جديدة من بالونات الدعاية ضد بيونجيانج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال نشطاء في كوريا الجنوبية إنهم أطلقوا المزيد من البالونات التي تحمل منشورات دعائية موجهة ضد نظام كوريا الشمالية الاستبدادي، عبر الحدود.

وكان عمل مماثل قام به نشطاء من كوريا الجنوبية ولاجئون من كوريا الشمالية نهاية شهر أيار/مايو سبب إزعاجا شديدا للحكومة في بيونجيانج، مما دفعها إلى التهديد بقطع جميع الاتصالات مع الجنوب.

وأرسلت منظمة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" ليلة الاثنين/ الثلاثاء، بالونات مرفق بها 500 ألف منشور وألف ورقة نقدية فئة دولار واحد ووحدات "يو إس.بي" وكتيبات، بحسب ما ذكره بارك سانج هاك، رئيس المنظمة في بيان.

وأشارت وزارة الوحدة في سول إلى أنه كانت هناك محاولات من نشطاء لإطلاق منشورات عبر الحدود، ولكن متحدثة باسم الوزارة قالت إنه لم يتضح ما إذا كانت البالونات قد عبرت الحدود بالفعل.

وأعربت الوزارة عن "أسف عميق" حيال هذا التحرك.

ويفصل بين الكوريتين، الشمالية والجنوبية، منطقة عسكرية عازلة بعرض 4 كيلومترات.

وكانت الوزارة وجهت اتهامات في السابق ضد منظمة بارك سانج هاك ومجموعة، سعيا لمنع وقوع المزيد من الأعمال الدعائية عبر الحدود.

وتهدف عمليات إطلاق البالونات التي تتم بشكل متكرر، والتي تثير الجدل في كوريا الجنوبية نفسها، إلى دعوة الكوريين الشماليين إلى الإطاحة بالقيادة الشيوعية لبلادهم.

وتتهم بيونجيانج الحكومة في سول بالتسامح مع هذه الحملة.

وهددت كوريا الشمالية مرارا باستئناف أنشطتها الدعائية الخاصة بها على الحدود، بما في ذلك توزيع المنشورات.

وقطعت كوريا الشمالية مؤخرا جميع خطوط الاتصال عبر الحدود وهددت بشن عمل عسكري انتقاما لإطلاق منشورات من الجانب الكوري الجنوبي. وقامت الأسبوع الماضي بتفجير مكتب اتصال مشترك كان أقيم ببلدة كايسونج الحدودية عقب قمة لزعيمي البلدين في عام 2018 .