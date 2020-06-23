مدرب ليستر يعترف : لم نستعد مستوانا بعد

اعترف المدرب بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي بأن فريقه لم يستعد بعد مستواه الحقيقي منذ استئناف فعاليات الدوري الإنجليزي بعد انتهاء فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وسقط ليستر في فخ التعادل السلبي مع ضيفه برايتون اليوم الثلاثاء في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي ليكون التعادل الثاني على التوالي للفريق في المسابقة بعد استئناف فعالياتها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال رودجرز بعد المباراة : "بالتأكيد ، لم نستعد مستوانا بعد ولكننا نمتلك عقلية رائعة".

وأضاف : "بدا هناك شعور وكأننا على وشك تسجيل الهدفولكننا أخفقنا في اللمسة الأخيرة. خرجنا من المباراة بشباك نظيفة وكانت لياقتنا جيدة وهو أمرا جيد بالفعل. حصلنا على نقطة من هذه المباراة".