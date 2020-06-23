التحالف يعترض باليستيا حوثيا أطلق من صنعاء باتجاه الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي المتمردة من الأراضي اليمنية صوب الرياض، بعد ساعات على محاولة الميليشيات إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية، تمكن التحالف أيضا من التصدي لها.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض، في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأشار البيان إلى "استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة".

وأكد أن "هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة التي كان آخرها مساء أمس (الاثنين) وفجر اليوم (الثلاثاء) بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف".