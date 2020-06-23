جوارديولا يثير شكوك جماهير السيتي بسبب إصابة أجويرو

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إصابة سيرجيو أجويرو هداف فريقه في مباراة بيرنلي، التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ30 من منافسات البريميرليج، وانتهت بفوز الفريق السماوي بخماسية نظيفة.

وتعرض أجويرو لإصابة في نهاية الشوط الأول، وخرج على إثرها من ملعب اللقاء، ودخل جابريال خسيوس بدلا منه.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة:«إصابة أجويرو لا تبدو جيدة، شعر بشيء ما في ركبته، سنرى غدا، سنتعرف على إصابته».

وأضاف:«لديه بعض الآلام في ركبته، والطبيب قال إنه سيجري اختبارا آخر غدا، لكن الأمر لا يبدو جيدا».

وتحدث المدير الفني الإسباني، عن أداء فودين خلال مباراة بيرنلي والتي أحرز خلالها هدفين:«قلت في عدة مرات إن فودين لم يلعب بشكل سيء أبدا، أنا سعيد بشكل خاص بأدائه وسلوكه».

وأكمل:«يستحق الدقائق التي لعبها، ليس فقط للهدفين ولكن لكل شيء، القتال، والطريقة التي يلعب بها، سيكون لاعبا حاسما في هذا النادي».

وأشاد بديفيد سيلفا قائد فريقه وقال:«حينما يكون ممكنا للناس أن يعودوا إلى ملعب الاتحاد، سنحرص على ألا يكون هناك مقعدا فارغا أثناء وداع هذه الأسطورة المذهلة».

وأتم:«سيلفا، وهارت، وكومباني، ويايا توريه، وزاباليتا.. هؤلاء اللاعبين ارتقوا بالنادي إلى مستوى آخر».