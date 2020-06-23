رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر: الرئيس تبون وحده يملك حق تعيين مفتى البلاد

قال أبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو الوحيد المخول بتعيين مفتي الجزائر الذي سيكون مقر مجلسه بجامع الجزائر الأعظم، الجاري إنشاؤه حاليا.

وأضاف غلام الله - في تصريحات له اليوم - إن "رئيس الجمهورية يعد السلطة الوحيدة في البلاد الذي يستطيع استحداث مثل هذه المؤسسات ذات المستوى العالي والتي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية".

وأشار إلى أن الجميع ينتظر افتتاح جامع الجزائر الأعظم الذي سيضم مقر مجلس الإفتاء، موضحا فكرة اقتراح تعيين مفتي الجمهورية تعود لوزارة الشؤون الدينية عندما كان وزيرا لها.

وأوضح أن مهمة المجلس الإسلامي الأعلى ستكمن في اقتراح وتحديد طريقة عمل المجلس.