وزير الخارجية السوري: قانون قيصر جائر ولا هدف له إلا تجويع السوريين

قال وزير الخارجية السوري، وليد السوري، إن قانون قيصر جائر ولا هدف له إلا تجويع السوريين، والنيل من أمنهم الغذائي، ويمنع على سبيل المثال السوريين من شراء علاج لفيروس كورونا المستجد عند التوصل إليه، لأنه يمنع التحويلات المالية.

وعن حلفاء سوريا، أكد «المعلم»، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الثلاثاء، أن لديهم تعاون مع أصدقائنا الروس الذين أخبرونا أنهم لن يتروكوا روسيا لوحدها، كما أن إيران لن تترك سوريا لوحدها، وطهران قادرة على التصدي للعقوبات الأمريكية بدليل إرسال 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، وهي خطوة تستحق التوقف عندها.

وأشار إلى أن الوضع الداخلي في لبنان يتحكم في مخرجات السياسة الخارجية، مرحبا بعودة العلاقات مع الإمارات العربية وفتحها الباب لإعادة التعاون مع السلطات السورية.

و«قانون قيصر»، قانون لحماية المدنيين في سوريا، يتضمن العديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجهة ضد الحكومة السورية.