عمرو أديب: لاحظنا في أزمة كورونا أن الدولة «اللي عندها أكلها ودواها ربنا كرمها»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) «جعلتنا نلاحظ أن الدولة اللي عندها أكلها ودواها ربنا كرمها»، وفقًا لذكره.

وأضاف «أديب» أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الشعب المصري اختُبر في هذا الأمر، لكنهم وجدوا جميع السلع متوفرة.

واستطرد: «لم نلحظ اختفاء سلعة واحدة رغم ظروف كورونا؛ فلم نذهب يومًا إلى مخبز ولم نجد رغيف العيش بسعر خمسة قروش، ولم نشهد طوابير على اسطوانات الغاز»، متوجهًا بالشكر لوزير التموين والصناعة الوطنية للغذاء.

ولفت إلى أن وزن الدولة في أي مواجهة، سواء كانت أمام وباء أو عدو، يُقاس بأمنها الغذائي، مؤكدًا أن الأمن الغذائي من أهم مقومات الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة صناعة زيت الطعام في الداخل، نظرًا لأن الدولة تستورد أغلب احتياجها من زيت الطعام من الخارج، مضيفًا أن مشروع مصانع الزيت مربح.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للسلع.