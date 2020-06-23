رئيس وأعضاء مجلس السيادة بالسودان ينعون مدير الإعلام الأسبق بمنظمة الوحدة الافريقية

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء وأمين عام المجلس، الإعلامي السوداني البارز، والكاتب الصحفي الدكتور ابراهيم محمد سليمان "دقش"، الذي توفي أمس بالخرطوم.



وشغل الفقيد عددا من المناصب أبرزها مدير الإعلام الأسبق بمنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي)، لعدة سنوات، أسس خلالها وكالة الانباء الافريقية "بانا"، وهو يتمتع بعلاقات واسعة على المستوى العربي والأفريقي.



ويعتبر الراحل أحد الرموز الإعلامية السودانية، التي أسهمت بدور كبير وعطاء متميز، وترك بصمات واضحة في مجال الإعلام على المستويين العربي والإفريقي.