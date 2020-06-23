الشرطة الإيطالية تصادر أصولا بـ282 ألف دولار من صهر أحد أهم أفراد المافيا المطلوبين

قامت الشرطة الإيطالية بمصادرة أصول تبلغ قيمتها 250 ألف يورو (282 ألف دولار)، من صهر أكثر الرجال المطلوبين في إيطاليا، وهو ماتيو ميسينا دينارو، أحد أهم أفراد عصابات المافيا في صقلية.

وكانت عملية المداهمة التي جرت اليوم الثلاثاء ضد جاسباري كومو، المتزوج من بيس ماريا، شقيقة ميسينا دينارو، هي الأحدث ضمن تاريخ طويل من الجهود التي تبذلها السلطات الإيطالية لغلق الشبكة المحيطة بالهارب الخطير.

وقالت شرطة مكافحة المافيا الإيطالية في بيان لها إنها صادرت محلا لبيع الملابس وعقارات تبلغ مساحتها 200 متر مربع وسيارة فارهة، من كومو.

وأضافت أن كومو كان قد تم إلقاء القبض عليه في عام 2018، إلى جانب صهر آخر لميسينا دينارو، وهو يقضي الوقت في السجن بسبب الصلة التي تربطه بالمافيا، وتحويله أموال بصورة غير قانونية.

وكان ميسينا دينارو -58 عاما-، اختفى في عام 1993، ويعتبر الهارب الأول بين عناصر مافيا الصقلية (أوكوسا نوسترا)، حتى إن لم يكن واضحا ما إذا كان يسيطر على المنظمة بأكملها.