مسؤول عراقي ينفي توقف الضربات الجوية لطائرات «إف– 16» ضد التنظيمات الإرهابية

نفى حسين علاوي مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، توقف الضربات الجوية لطائرات "إف– 16" ضد التنظيمات الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن علاوي قوله اليوم الثلاثاء، إن "حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ تشكيلها بدأت تنتهج المبدأ الاستباقي في مواجهة الإرهاب"، لافتا إلى أن العمل الاستخباري طور القدرة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن "العمل الاستباقي هو الحاكم في عمليات مكافحة الإرهاب"، مؤكدا "انخفاض المخاطر الإرهابية في العراق بحسب التقارير الدولية، ومنوها بجودة واستراتيجية علاقات العراق مع حلف الناتو ومنبها لأهمية استمرار هذه العلاقة.