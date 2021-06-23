طلعت: جاري أرشفة مليار مستند للحكومة استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم اختبار الشبكة التحتية المعلوماتية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى رفع كفاءة بعض الأجهزة وعناصر الشبكة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن شبكة امتحانات الثانوية العامة لا علاقة لها بالإنترنت، وإنما هي شبكة مغلقة من كابلات الألياف الضوئية توصل المدارس لبنك الأسئلة بالتربية والتعليم.

وأوضح أن الشبكة تضم أكثر من 2500 مدرسة، مشيرًا إلى إطلاق 15 خدمة جديدة بالأمس على بوابة مصر الرقمية، ليكون الإجمالي 75 خدمة.

ولفت إلى إطلاق خدمات الأحوال المدنية كاستخراج بدل فاقد وشهادات الميلاد والوفاة وخدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، مضيفًا أنه سيتم إطلاق دفعات أخرى من الخدمات تباعًا خلال الشهور المقبلة حتى نهاية العام.

وذكر أنه جاري أرشفة كل الملفات الخاصة بالدولة والتي يصل عددها إلى مليار مستند، استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن بناء منظومات لكل التطبيقات التشاركية التي تستخدمها الهيئات الحكومية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد كل التطبيقات التخصصية والتي تتعلق بنشاط وزارة وهيئة بعينها.

وأشار إلى مواصلة تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية على الميكنة والتحول الرقمي، في الأكاديمية الخاصة بتدريب الوظائف النمطية، موضحًا أنه بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيكون هناك مركز خدمات موحد قائم على نظام الحوسبة السحابية.

وأفاد بأنه سيتم توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من مليون و50 ألف منزل في إطر مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى 14 ألف مبنى حكومي، منوهًا بأنه سيتم تطوير 900 مكتب بريد بالقرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير الريف.

ونوه بأنه سيتم إنشاء ألف محطة لخدمة الهاتف المحمول بقرى حياة كريمة خلال العام الجاري، مستطردًا أن تطوير البريد يقوم على عدة محاور منها رفع كفاءة المكاتب وإنشاء نكاتب متنقلة، فضلًا عن إقامة أكشاك لتقديم الخدمة بمحطات البنزين.

