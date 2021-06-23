دبلوماسية أسترالية رفيعة المستوى: الصين تتوهم وجود تهديدات

قالت فرانسيس آدمسون، السكرتيرة الأولى بوزارة الخارجية الأسترالية والمسؤولة عن الشؤون الخارجية والتجارة، اليوم الأربعاء، إن "الصين لا تشعر بالأمان وتتخذ مواقف دفاعية بما يعني أنها تعتقد بوجود تهديدات ليست حقيقية".

وأضافت فرانسيس آدمسون، أن الصين تسعى لإظهار القوة لكن الحقيقة مختلفة إلى حد ما، وفقا لوكالة رويترز.

وتابعت آدمسون، خلال حديث في كانبيرا، قبل أن تترك منصبها هذا الأسبوع: "القليلون فحسب يدركون أن تلك القوة العظمى يؤرقها انعدام الأمن بذات الدرجة التي يدفعها بها الطموح. وأنها لديها طريقة تفكير دفاعية إلى حد كبير بما يجعلها تعتقد بوجود تهديدات خارجية حتى وهي تدفع بمصالحها لتتخطى مصالح الآخرين".

وجاءت تصريحات الدبلوماسية الأسترالية، بعد ساعات من إظهار استطلاع للرأي أن ثقة الأستراليين في الصين تراجعت بشكل كبير وللمرة الأولى يعتبر الناس هناك بكين تهديدا أمنيا أكثر منها شريكا تجاريا.

وأظهر الاستطلاع السنوي لمعهد لوي، أن أكثر من 60% من الأستراليين يعتبرون الصين تهديدا أمنيا في ارتفاع كبير عن نسبة 18% كان لديهم هذا الرأي في 2018.



