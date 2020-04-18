 كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نحو أسبوعين - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نحو أسبوعين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:48 ص

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل 645 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ 10 يونيو الجاري، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 152545 بينما بلغ إجمالي الوفيات 2007 .

وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة عدد الاختبارات التشخيصية اليومية لكورونا والتي عادة تقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع حدوث إصابات جماعية في العاصمة سول وضواحيها ومدينة دايجون وغيرها ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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