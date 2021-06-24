الانفصاليون الكتالونيون المعفو عنهم يطالبون بالحرية لكتالونيا

أعلن الانفصاليون الكتالونيون التسعة، الذين أصدرت الحكومة الإسبانية عفوا عنهم، عند إطلاق سراحهم اليوم الأربعاء، استمرار النضال من أجل استقلال الإقليم المتنازع عليه.



وصرخ وزير الخارجية الكاتالوني السابق راؤول روميفا وسط هتاف مئات المؤيدين: "سنعمل في الخارج من أجل الحصول على الحرية والعفو وتقرير المصير وإقامة الجمهورية".



ورحب الرئيس الإقليمي بيري أراجونيس ،من أمام سجن ليدونرز بالقرب من برشلونة، بالسياسيين الذين تم العفو عنهم، وطالب الحكومة المركزية في مدريد بإعطاء الضوء الأخضر لإجراء استفتاء قانوني على الاستقلال.



ورفع روميفا، النائب السابق لزعيم الإقليم أوريول جونكيراس، وخمسة قادة آخرين صدر عفو عنهم في محاولة الانفصال غير القانونية في خريف 2017 لافتة كتب عليها "الحرية لكتالونيا".



وهتفوا قائلين "لن نصمت".



كما جرى استقبال حار لاثنين من الانفصاليين الذين تم العفو عنهم عند إطلاق سراحهم من السجن في "بويج دي ليس باس"، بالقرب من الحدود مع فرنسا.



وأصدرت حكومة الأقلية اليسارية أمس الثلاثاء قرارات العفو رغم انتقادات من المعارضة.



وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن هذا الإجراء ضروري "لاستعادة الانسجام والتعايش".