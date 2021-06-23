كيودو: منع المشروبات الكحولية في الملاعب الأولمبية بطوكيو

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، قالوا اليوم الأربعاء إنه سيتم حظر تناول المشروبات الكحولية في الملاعب الأولمبية في إطار الجهود الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن الإرشادات الصحية التى صدرت اليوم تضمنت أيضا أنه لن يسمح للأشخاص الذين يعانون من أعراض "كوفيد – 19" أو ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 5ر37 درجة مئوية، بدخول الملاعب الأوليمبية.

وستقام المسابقات الأولمبية في حوالي 40 مضمار في طوكيو ومناطق يابانية أخرى.

وتأجلت الألعاب لمدة عام بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس مع منع المتفرجين الأجانب.