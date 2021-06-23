موكب احتجاجي في هامبورج للفت الانتباه لمحنة صناعة المناسبات الثقافية بسبب قيود كورونا

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لفتت صناعة الثقافة والمناسبات الانتباه مجددا إلى محنتها وسط جائحة فيروس كورونا، من خلال تنظيم موكب احتجاجي جاب وسط مدينة هامبورج الألمانية.

وتحت شعار "أعيدوا موكب الثقافة" سارت شاحنة واحدة وحوالي 100 مشارك من منطقة سانت جورج في هامبورج إلى الميناء أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكره المنظمون.

وقالوا إن المظاهرة الهادفة لإنقاذ صناعة الفعاليات هي أول موكب موسيقي رئيسي تحت قيود فيروس كورونا.

ويأمل المنظمون في استئناف الفعاليات الثقافية ومواصلة المساعدات حتى عام 2022، وتقديم المساعدات للشركات الناشئة والحماية من الإفلاس.