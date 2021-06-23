البنك المركزي الياباني يتوقع استمرار تحسن الاقتصاد

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي يومي 26 و 27 أبريل الماضي والذي نشر اليوم الأربعاء توقع أعضاء اللجنة استمرار تعافي الاقتصاد الياباني.

وأشار الأعضاء إلى أن جائحة فيروس كورونا تظل عقبة في طريق التعافي رغم التوقعات باستمرار تنامي الدعم القادم من الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية.

في الوقت نفسه يعتزم البنك الإبقاء على إجراءات التحفيز النقدي الحالية، على الأقل، حتى يرتفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في ذلك الاجتماع استمرار إجراءات التحفيز النقدي دون تغيير وكذلك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 1ر0%. وسيستمر البنك في شراء سندات الخزانة اليابانية دون حد أقصى وبالتالي سيظل العائد على السندات العشرية الحكومية اليابانية قريبا من صفر في المئة.