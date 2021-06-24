قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الشركة المالكة للسفينة «إيفرجيفن» طلبت تأجيل الدعوى القضائية بشأن التعويضات لحين الانتهاء من المفاوضات، مشيرًا إلى حرص الهيئة على المفاوضات الودية وعلى العلاقات مع عملاء القناة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل بالفعل لاتفاق مبدأي بشأن التعويضات، لافتًا إلى عقد مناقشات عديدة بين لجنة تفاوض الهيئة وممثلي الملاك وشركات التأمين.

وأشار إلى وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية التسوية لتوقيعها خلال احتفالية، مضيفًا أنه بعد التوقيع سيكون مسموحًا للسفينة إيفيرجيفن بالمغادرة.

وأكد أن الهيئة حافظت على حقوق القناة كاملة من تكاليف عملية الإنقاذ والأضرار التي لحقت بالمجرى الملاحي، ذاكرًا أن مبلغ التعويض قريب من الرقم المعلن أخيرا والذي كان يبلغ 550 مليون جنيه.

وذكر أن الهيئة وقعت على اتفاقية عدم الافصاح وسرية المعلومات لمنع تدخل أطراف خارجية في المفاوضات، موضحًا أن صياغة الاتفاقية تنتهي غدًا لتراجعها الهيئة خلال الـ 48 ساعة التالية للاطمئنان على أن كل البنود محفوظة.