حجز 9 متهمين في مشاجرة بين عائلتين في أسوان لحين ورود التحريات

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأربعاء، حجز ٩ متهمين في واقعة احتراق وتحطم منزلين وحظيرة في مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل النظارة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

وكان بلاغ وصل إلى المقدم هاني فرج، نائب مأمور مركز كوم امبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة برئاسة النقبين محمد عبيد وعمرو أبو النصر، حيث تم السيطرة على المشاجرة بعد فرض كردون أمني بمحيط القرية.

وبالفحص والتحري، تبين أن مشاجرة وقعت بين العائلتين وقعت بسبب احتكاكات الشباب.

وكان الطرفان قد وقع بينهما اشتباك، حيث أطلق الطرفان أعيرة نارية عشوائية بهدف الترهيب، حيث أشعل أفراد عائلة (م) النيران في منزل (س) من عائلة (ح).

ومن جانبه، قام أفراد عائلة (ح) بإشعال النيران بتحطيم واجهة منزل من العائلة الأخرى، كما تم حرق حظيرة.