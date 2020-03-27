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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم برشيد

خميس البرعى
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 12:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 12:28 م
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوكتوك أمام مركز شباب البوصيلي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى رشيد يفيد بوصول متوفين ومصابين بحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوكتوك أمام مركز شباب البوصيلى طريق رشيد.

وأسفر الحادث عن إصابة "أحمد بسيونى عبد المجيد"، 50 عامًا ومقيم بالإسكندرية باشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاة 3 آخرين وهم كل من " إبراهيم البطيحى سليم العجمى، 52 عامًا، محمد عبد الرحيم ىعوض رواش، 52 عامًا، خالد محمد إبراهيم محمد، 53 عامًا".

كما تم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي رشيد المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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