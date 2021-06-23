 سفير ألمانيا لدى ليبيا: 3 أسباب وراء دعوتنا إلى عقد مؤتمر «برلين 2» - بوابة الشروق
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سفير ألمانيا لدى ليبيا: 3 أسباب وراء دعوتنا إلى عقد مؤتمر «برلين 2»

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 2:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 2:38 م

كشف سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن ثلاثة أسباب وراء دعوة بلاده والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر "برلين 2" بشأن ليبيا، مؤكدا رغبة بلاده في تقييم ما تحقق في مؤتمر برلين الأول، وهو في المقام الأول وقف إطلاق نار دائم، وسلطة تنفيذية موقتة، واستئناف إنتاج النفط وتعافي الاقتصاد.

وتطلع السفير الألماني، وفقا لبوابة الوسط الليبية، اليوم الأربعاء، إلى إنجاز القضايا المفتوحة في خارطة الطريق، وعلى رأسها الانتخابات الوطنية التي يجب الإعداد لها في نهاية العام، وكذلك انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين من أجل تعزيز تنفيذ أهداف وقف إطلاق النار.


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