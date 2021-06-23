كندا تسابق الزمن في جهود التطعيم لتفتح حدودها مع أمريكا

وضعت جهود التطعيم المتسارعة في كندا البلاد على المسار الصحيح للوصول إلى النسب المنتظرة لإعادة فتح الحدود مع أمريكا في مطلع الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبدأت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو في الإشارة إلى معدل تطعيم بجرعتين يصل إلى 75 % بحد أدنى لرفع القيود على الحدود. ووصلت هذه النسبة الآن إلى حوالي 20 %.

وبقدر اتساع هذه الفجوة، يشير أحدث جدول لتسليم اللقاحات، إلى أنها قد تضيق بشكل ملحوظ في غضون الشهر المقبل، مما يزيد من احتمالية أن تمضي كندا قدما في إعادة فتح شاملة قبل نهاية موسم السياحة الصيفي المهم.

وقالت وزيرة المشتريات أنيتا أناند، في مقابلة في 15 حزيران/ يونيو عبر بث التدوين الصوتي "ذا بريدج"، إن نسبة الكنديين الذين سيتم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد- 19 قد تصل إلى 80 % بحلول نهاية تموز/ يوليو.