 التليفزيون الإيراني: إحباط عملية تخريب ضد مبنى لمنظمة الطاقة الذرية - بوابة الشروق
الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

التليفزيون الإيراني: إحباط عملية تخريب ضد مبنى لمنظمة الطاقة الذرية

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 11:48 ص

أعلن التليفزيون الإيراني، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، عن إحباط عملية تخريب ضد مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك