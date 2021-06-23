التليفزيون الإيراني: إحباط عملية تخريب ضد مبنى لمنظمة الطاقة الذرية

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أعلن التليفزيون الإيراني، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، عن إحباط عملية تخريب ضد مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية.