التليفزيون الإيراني: إحباط عملية تخريب ضد مبنى لمنظمة الطاقة الذرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن التليفزيون الإيراني، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، عن إحباط عملية تخريب ضد مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية.