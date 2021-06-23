منال محيي الدين في أولى حفلات فعاليات التعاون بين الأوبرا ومكتبة الإسكندرية

عربية وعالمية للهارب على المسرح المكشوف



تقدم عازفة الهارب العالمية منال محيي الدين، بمصاحبة أوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية، ومشاركة مجموعة أنامل شرقية، حفلًا في الثامنة مساء الجمعة المقبل على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة، وذلك في أولى فعاليات التعاون الفني بين دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ومكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي.

ويتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العربية والعالمية منها "حلوة يا بلدي"، و"غرام في الكرنك، و"دعاء"، و"نسم علينا الهوى"، و"كلمات"، و"رقصة عزيزة"، و"تانجو لاكومبارسيتا"، و"لونجا رياض"، و"يمامة بيضا"، و"بانوراما"، من أعمال اسمهان وبليغ حمدي، وموسيقى أبو علي.

يذكر أن منال محيي الدين، نشأت في عائلة فنية وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة من عمرها، والتحقت بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على دوجة البكالوريوس بتقدير امتياز عام ١٩٨٧، ثم حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة بأكاديمية الفنون والموسيقي.

وعملت كأول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام ١٩٩١، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها منها "انجلترا، وإيطاليا، وفرنسا، واليونان، والنمسا، والولايات المتحدة، والأردن، والإمارات"، كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية، وصنفت من أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم.

وأما أوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية تأسس عام ٢٠٠٢، وقدم العديد من العروض الناجحة، كما استضاف أشهر العازفين والقادة العالميين ويهدف إلى توثيق وأحياء تراث الموسيقي المصرية الرفيعة.