أرملة براينت تتنازل عن دعواها ضد شركة المروحية

توصلت فانيسا براينت، أرملة لاعب السلة الراحل كوبي براينت، لاتفاق مع الشركة المشغلة للمروحية المنكوبة، التي كانت قد رفعت دعوى ضدها، بسبب الحادث الذي أودى بحياة أسطورة لوس أنجليس ليكرز، و8 أشخاص آخرين، بينهم ابنتها جيجي (13 عاما).

وذكرت صحيفة (لويس أنجليس تايمز) أن فانيسا براينت، وأعضاء آخرين من أسر باقي الضحايا، توصلوا لاتفاق مع الشركة، من أجل التنازل عن الدعوى التي اتهموها فيها بالإهمال في الحادث، الذي وقع يوم 26 يناير 2020، بمدينة كالاباساس في كاليفورنيا.

وفي فبراير من العام الجاري، أكد المحققون بالمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة (NTSB)، أن ربان المروحية أساء التقدير بسبب الضباب، وأنه لم يتبع القواعد حين قام بالتحليق عبر السحب الكثيفة.

وأكد المجلس أن قائد الطائرة، خالف بذلك القواعد التي تدرب عليها، نظرا لأنه لدى التحليق وسط السحب الكثيفة ومع الرؤية المحدودة، قد يعتقد الربان أنه يصعد، بينما هو في الواقع يفقد الارتفاع، وكان هذا ما حدث مع قائد المروحية المنكوبة.