انتحار شاب شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة بالدقهلية

أقدم شاب على الانتحار شنقًا، حيث علق نفسه بواسطة ربط كوفية وإيشارب بحلقة حديدية بسقف غرفة نومه بقرية "الخمسة" مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، وتبين أن السبب مروره بحالة نفسية سيئة بسبب علاجه من إدمان المواد المخدرة منذ عشرة أيام بالمنزل.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمى الأمديد من بعض الأهالي بقرية "الخمسة" دائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالانتحار شنقًا بمنزله الكائن في ذات القرية.

وبانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثمان، تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق وأن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثالث عبارة عن غرفة ودورة مياه وقيام المدعو "أحمد .إ ل. إ" 21 سنة، مبيض محارة، ومقيم بذات القرية، بالانتحار شنقًا بواسطة كوفية وإيشارب معلق بحلقة حديدية بسقف غرفة نومه وأسفله سرير، وأنزله الأهالي ووضعوه على سرير غرفة النوم وتبين وجود حز بالرقبة من الأمام، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى بسؤال والدته المدعوة "كوثر أ. ع. ال" 43 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات القرية أقر بأن نجلها يقيم بمفرده بالطابق الثالث وأنه من متعاطي المواد المخدرة ويعالج منها منذ عشرة أيام بالمنزل، ويمر بحالة نفسية سيئة على إثر ذلك، واكتشافها اليوم قيامه بشنق نفسه، ولم تتهم أحدًا ولا تشتبه في وفاته جنائيًا ورد تقرير مفتش الصحة يفيد وجود آثار شنق وزرقة حول الرقبة، والجثة تحت تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1904 إداري مركز تمى الأمديد، وجاري العرض على النيابة العامة.