الدول المشاركة في «برلين 2» تتعهد بالعمل على انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

تعهدت روسيا وتركيا ومصر ودول أخرى بالعمل من أجل تحقيق انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وجاء في نص البيان الختامي لثاني مؤتمر تستضيفه العاصمة الألمانية برلين بشأن ليبيان اليوم الأربعاء، أن انسحاب المقاتلين الذي تقرر في إطار الهدنة المبرمة في تشرين أول/أكتوبر الماضي، يجب أن يتم تنفيذه بشكل كامل "وبدون مزيد من التأخير".

وأضاف البيان أنه يتعين على الأطراف المعنية أن تتخلى عن أية أعمال من شأنها تأجيج الصراع في ليبيا، ومن بين ذلك " تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مقاتلين ومرتزقة أجانب".

وتضمن البيان، الذي جاء في سبع صفحات، ملحوظة أشارت إلى أن تركيا كان لديها تحفظات حيال المطالب بالانسحاب الفوري للمقاتلين الأجانب.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن هذه التحفظات جاءت على خلفية نقاش دار حول أن " القوى النظامية" لا يمكن مقارنتها بالمرتزقة – على سبيل المثال فيما يتعلق بتدريب قوات الأمن – وأضاف ماس بعد المؤتمر: "شُغِلْنَا بهذا الموضوع على نحو مكثف اليوم".

وشهد المؤتمر الذي استغرق يوما واحدا مشاورات للدول المعنية بالصراع في ليبيا والحكومة الليبية الانتقالية حول تحقيق المزيد من الاستقرار في ليبيا. وشارك ممثلون عن 16 دولة وأربع منظمات دولية في هذا المؤتمر، الذي هدف إلى التأكيد على الجدول الزمني حتى إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من كانون أول/ديسمبر المقبل وبحث سحب المقاتلين الأجانب.

واستضافت برلين مؤتمرا عن ليبيا في كانون ثان/يناير من عام 2020.