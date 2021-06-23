تخصيص رقم 1440 لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة العزل المنزلي في الدقهلية

أعلن سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن وزارة الصحة خصصت الرقم 1440؛ لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة الحالات الصحية للحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى فيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج بالمنزل.

وأوضح مكي، أن هذه الخدمة متاحة لكافة المرضى الذين يتم تشخيصهم بفيروس كورونا المستجد خارج مستشفيات وزارة الصحة، كما يتم تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات مرضى فيروس كورونا المستجد بالوزارة لمتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، وأن الخدمة تعتمد على إرسال رسائل نصية فقط بها كلمة عزل من خلال الرقم 1440، ثم سيتم الاستفسار منه على بعض البيانات.

وتابع: "ويقوم المريض بإدخال البيانات الخاصة به وتشمل الاسم الثلاثي، والرقم القومي والمحافظة وتاريخ تشخيص الحالة الصحية".

وأكمل: "كما يقوم المريض بالرد على الاستفسارات الموجهة إليه وتشمل وسيلة التشخيص الأعراض، وأشعة على الصدر، وتحليل الدم، ومسحة pcr، بالإضافة إلى مكان التشخيص سواء مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات جامعية او مستشفيات خاصة".

واختتم: "كما يتطلب من المريض تحديد إذا كان يتلقى بروتوكول العلاج أم لا ومصدر حصوله عليه حكومي أو خاص، ويتم تحويله إلى أحد الأطباء المتخصصين للتواصل معه بشكل فوري".