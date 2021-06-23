 سويس ري لإعادة التأمين تبيع حصتها في فونيكس جروب مقابل 437 مليون جنيه إسترليني - بوابة الشروق
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سويس ري لإعادة التأمين تبيع حصتها في فونيكس جروب مقابل 437 مليون جنيه إسترليني

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 8:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 8:44 ص

أعلنت شركة إعادة التأمين السويسرية سويس ري جروب اليوم الأربعاء خفض حصتها في شركة فونيكس جروب هولدنجز البريطانية للتأمين والخدمات المالية ببيع 6ر6% من أسهم الشركة مقابل 437 مليون جنيه إسترليني (45ر609 مليون دولار).

كانت سويس ري قد حصلت على حصتها في فونيكس في إطار صفقة بيع شركة ري آشور عام 2020.

وقالت سويس ري إنها قررت بيع هذه الحصة بعد مراجعة دورية وإعادة التوازن لمحفظتها الاستثمارية، وهي تتفق مع استراتيجيتها الاستثمارية ككل سواء في الأوراق المالية أو الاستثمارات البديلة.

من ناحيتها أعطت فونيكس شركة سويس ري مهلة حتى 23 تموز/يوليو المقبل لاتمام صفقة البيع وفق الاتفاق بين الجانبين. ومن المتوقع اتمام البيع يوم 25 حزيران/يونيو الحالي.


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