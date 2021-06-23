إدانة ضابط شرطة بالقتل الخطأ للاعب الكرة السابق دانيال أتكينسون

جرت تبرئة رجل الشرطة الذي أصاب لاعب كرة القدم السابق دانيال أتكينسون بصاعق كهربائي، وركله في رأسه مرتين، من تهمة تهمة القتل العمد، ولكنه أدين بالقتل الخطأ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا ) أن المحلفين في محكمة برمنجهام الملكية، استغرقوا 18 ساعة و48 دقيقة للوصول إلى حكم بالإجماع أن الضابط بنيامين مونك والذي أدعى أن حياته كانت في خطر بسبب مهاجم أستون فيلا وشيفيلد وينزداي السابق وإبسويتش تاون، في 15 أغسطس عام 2016.

ولا تزال المحكمة تنظر تهمة الاعتداء على ماري إيلين باتلي سميث، صديقة مونك السابقة وزميلته في العمل.

وقال مونك أمام المحكمة إنه ركض من الخوف بعدما وجه أتكينسون، والذي بدا أنه يعاني من أزمة في صحته العقلية، تهديدات بالقتل وحطم زجاج منزله في ميدو كلوز، بتيلفورد، في شروبشاير.

وزعم مونك -43 عاما- أن النجم الدولي الإنجليزي السابق كان يحاول النهوض حينما ركله في كتفه دفاعا عن النفس، وذلك بعدما نفذت خراطيش الصعق الكهربائي لديه.