 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 11:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 11:06 ص

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا بالضفة الغربية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا في الخليل، و10 من رام الله من بينهم أسرى محررين.


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