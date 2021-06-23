الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا في الخليل، و10 من رام الله من بينهم أسرى محررين.