دراجي يؤكد أن إيطاليا دولة علمانية بعد محاولة تأثير من جانب الفاتيكان

في أعقاب تقرير عن محاولة الفاتيكان لممارسة التأثير على مشروع قانون مضاد لكراهية الشذوذ الجنسي في إيطاليا، أكد رئيس الوزراء ماريو دراجي حرية البرلمان في روما.



وقال دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا دولة علمانية، حيث يتمتع البرلمان بحرية مناقشة مشروعات القوانين.



وأضاف أن النظام القضائي في إيطاليا، يضمن احترام القوانين للمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية، والتي تشمل الاتفاق مع الكنيسة.



وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أمس الثلاثاء إن ممثلي الفاتيكان ذهبوا إلى السفارة الإيطالية لدى الفاتيكان يوم 17 يونيو الجاري وطالبوا في مذكرة شفهية بتعديل نص القانون. وأكد الفاتيكان أنه تم نقل المذكرة الشفهية.



ووفقا لتقرير الصحيفة، تشعر الكنيسة الكاثوليكية بالقلق إزاء الحريات التي تم التعهد بها لها، وينص اتفاق تم إبرامه بين الفاتيكان وإيطاليا في عام 1984، على سبيل المثال، على حرية تنظيم الكنيسة.



ومن بين المخاوف، أن القانون لا يعفي المدارس العامة، وبينها المدارس الكاثوليكية، من تنظيم أمر ما لليوم الوطني ضد كراهية الشذوذ الجنسي والمتحولين جنسيا.



وتم تمرير القانون المضاد لكراهية الشذوذ الجنسي بمجلس النواب الإيطالي، ولا يزال بحاجة إلى الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ. وهناك جدل بين الساسة والنشطاء بشأن هذا القانون منذ أشهر.