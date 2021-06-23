دبلوماسي إيراني: حجب الولايات المتحدة لمواقع إيرانية «غير قانوني ويقيد حرية التعبير»

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وصف دبلوماسي إيراني في الأمم المتحدة حجب الولايات المتحدة لمواقع إيرانية بأنه "غير قانوني".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الدبلوماسي القول إنه سيتم متابعة الأمر عبر القنوات القانونية.

وأكد الدبلوماسي الإيراني احتجاج بلاده "على الإجراء الأمريكي غير القانوني والبلطجي"، وقال إنه "یؤشر علی محاولة الولایات المتحدة لتقييد حرية التعبير".

وحظرت الولايات المتحدة 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله.

وظهرت رسالة على العديد من المواقع الإخبارية الحكومية الإيرانية تفيد بأنها "تخضع لسيطرة حكومة الولايات المتحدة".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الإجراء الأمريكي شمل قنوات العالم وبرس تي في والمسيرة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر واللؤلؤة.