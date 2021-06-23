التأمينات الاجتماعية: 60% من أصحاب المعاشات يصرفون مستحقاتهم بكارت ميزا

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن 60% من أصحاب المعاشات يصرفون مستحقاتهم عبر كارت «ميزا»، لافتًا إلى خطة تنفذ على مدار الأشهر الستة المقبلة للانتهاء من الـ40% المتبقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه سيتم استبدال الكروت البلاستيكية التي لا تزال بحوزتهم ومنحهم كروت "ميزا" التي يمكن التعامل معها عبر جميع ماكينات الصرف الآلي والبالغ عددها 14 ألف ماكينة صرف.

وأوضح أن هذه الكروت تدعم عمليات المدفوعات الحكومية، وبالتالي يمكن لصاحب المعاش أن يسدد اشتراكات الكهرباء أو التليفون أو الغاز وغيرها من الفواتير الحكومية، مع إمكانية إنهاء مشترياته وصرف أدوية من الصيدليات عبر هذه الكروت.

وأشار عوض، إلى أن هذه الخدمة مقدمة للمواطنين مجانًا، كما تمت إتاحة في منافذ الصرف في الهيئة أو في مكاتب البريد مندوبين من البنوك وذلك من أجل تحويل الكارت البلاستيك إلى كارت ميزا.

وأكد أن الهيئة تعمل على تقليل حدة التزاحم وإتاحة منافذ بأعداد كبيرة وذلك للتيسير على صاحب المعاش، لافتًا إلى الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على فتح محافظ إلكترونية على خطوط الهاتف الخاصة بأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وذلك لتحويل المعاش من خلال هذه المحفظة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو 2021.

ونص القرار على أن تزاد بنسبة 13% بدءًا من أول يوليو 2021 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1994 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020.