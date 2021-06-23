قالت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تكافؤ الفرص يعني المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، ذاكرة أن الوحدة القائمة عليها تم إنشائها لدواعي والتزامات داخلية وخارجية على مصر.



وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن المساواة بين الجنسين منصوص عليها في الدستور المصري ومتفق عليها في رؤسة مصر 2030، مشيرة إلى أن فكر الحكومة قائم على المساواة بين الرجل والمرأة.



وأشارت إلى تخطي نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المستهدف في الدستور، فضلًا عن تقلد العناصر النسائية لمناصب قيادية في الدولة، مضيفة أنه تم تحديد الهيكل الخاص بوجدة تكافؤ الفرص والذي يتكون من 3 إدارات فرعية، خاصة بدعم قدرات النوع الاجتماعي والمبادرات والابتكارات، وإدارة التواصل والعلاقات الإنسانية.



ولفتت إلى ضرورة الترسيخ المؤسسي لوحدة تكافؤ الفرص، إضافة إلى ترجمة مهامها إلى منظومات إلكترونية بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة والرقمنة، موضحة أنه تم إنشاء وحدة للتواصل والتي تتكون من شقين لبحث سبل التفعيل لتوصيلها لأعلى الدرجات القيادية، فضلًا عن أنه يتيح تقدم الموظف بشكوى عن العنصر السلبي الذي يعيقه من التقدم في عمله.



وذكرت أن الوحدة تضم منظومة مؤشرات العاملين التي تستهدف مختلف الطبقات الوظيفية من القيادية وصولًا للخدمات المعاونة، والتي من خلالها يمكن التعرف على نسبة المرأة أو الرجل في كل الشرائح الوظيفية.

