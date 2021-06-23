

لكن، أولئك السائقين لا يجرؤون على التذمر من الانتظار، إذ أن إحدى المجموعات فعلت ذلك، ومرت دون إذن، وكان مصيرها رشقات الرصاص من الحرس الثورى الإيرانى؛ ليسقط بينهم بضعة قتلى وعشرات المصابين، الذين لم يهرع أحد لنجدتهم؛ بسبب ضعف الاتصالات في المنطقة.



ويقول الباكستانى جان، من عرقية البلوش، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه مضطر للانتظار طويلا لأنه إن عاد دون شحنته؛ سيموت أبناءه من الجوع، مضيفا أنه يعمل في نقل الوقود الإيرانى لبلوشستان الباكستانية منذ 20 عاما، ولم يواجه مثل تلك التشديدات من جانبى الحرس الثورى وفيلق الحدود الباكستانى.



يذكر أنه خلال السنوات الماضية، بلغ عدد الشاحنات الباكستانية الجالبة للوقود الإيرانى المهرب 1000 شاحنة يوميا، تمر عبر الحدود بإذن فيلق الحدود الباكستانى، لكن عملية تسوير على جانبى الحدود بسبب أعمال الإنفصاليين البلوش على الجانبين الإيرانى والباكستانى، أدت لانخفاض أعداد الشاحنات المسموح لها بالمرور يوميا لـ400 فقط، ما عرض مصدر أرزاق القرويين على الجانب الباكستانى للضياع.



ويقول مسؤول بالحكومة الباكستانية، لم يصرح باسمه، لـ"الجارديان"، بأن مكتب رئيس الوزراء مران خان أمر بإيقاف دخول النفط الإيرانى عبر الحدود، لكن نظرا لكون تلك الخطوة تسبب أزمة وقود، فضلت إدارة الولاية تقليل عدد الشاحنات التى تدخل الحدود يوميا.



ويقول عبيد رحيم، إنه وزملائه سائقى الشاحنات لا يملكون مصدر رزق بديل، إذ تنحسر فرص العمل بمنطقة ماكران البلوشستانية في نقل الوقود، موضحا أنه ليس أمامهم سوى الجوع بديلا عن ذلك العمل.



ويضيف كريم جان، أحد السائقين، أنه لولا حاجته لهذا العمل؛ ما اضطر لتحمل إهانات فيلق الحدود اليومية، الذى يجبر السائقين على العمل بالسخرة؛ لنيل تصاريح المرور، موضحا أنهم يتعرضون كثيرا للضرب من قبل رجال الفيلق.



ويتابع رحيم، أنه والعشرات من زملائه ظلوا عالقين على الحدود لـ10 أيام ذات مرة، دون مصدر للمياه النظيفة، وفي جو شديد الحرارة؛ ما تسبب في إعياء شديد لأحدهم، أدى لموته نتيجة تعنت رجال الفيلق بالسماح له بالمغادرة للعلاج.



ويقول رحيم إنه كان سابقا -قبيل اشتعال الخلافات بين الدولتين- يقوم بـ5 رحلات نقل شهريا، تجلب له قرابة الـ200 جنيه إسترلينى، بينما في العامين الأخيرين، بالكاد يقوم برحلة واحدة شهريا.



يذكر أن عشرات المسلحين في الحرس الثورى الإيرانى وفيلق الحدود الباكستاني، لقوا مصرعهم خلال عام 2019 بهجمات لانفصاليين بلوشستانيين، وسط اتهامات من الطرفين بإيواء الانفصاليين لتتأجج الخلافات الحدودية بين البلدين.





