أعطت اليابان 32.9 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا لمواطنيها حتى اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ1.3 مليون جرعة في اليوم. بهذا المعدل، وسوف يستغرق الأمر 4 أشهر لتغطية 75% من السكان بلقاح من جرعتين، وبدأت التطعيمات منذ حوالي 18 أسبوعًا في البلاد.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة في تفشي فيروس كورونا 787 ألفًا و997 حالة و14 ألفًا و451 حالة وفاة، ومر عام و22 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة في اليابان.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.