قرار جمهوري بتعيين 3 سفراء بديوان عام وزارة الخارجية



ونص القرار على أن يعين فى ديوان عام وزارة الخارجية كل من:



هشام محمد مصطفى بدر السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية الإيطالية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سان مارينو، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.



هبة صالح الدين المراسى، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الهند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة بوتان، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.



أشرف محمد محيى الدين الموافى، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية المجر، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.



وإلى نص القرار :-