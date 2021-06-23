تلقي لقاح كورونا شرط مشاهدة الأفلام في الأردن

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن استئناف عروض الأفلام على في ساحتها الخارجية في الهواء الطلق اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتبدأ عروض الأفلام الثامنة مساء، وتُفتح الأبواب قبلها بساعة، لتطبيق إجراءات السلامة، وارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أنه سيُسمح بدخول الأفراد الذين تلقوا جرعتي لقاح "كوفيد– 19" أو ممن مضى 21 يومًا على تلقيهم الجرعة الأولى من التطعيم، لافتة لضرورة إبراز شهادة تثبت ذلك.

ويعرض اليوم الفيلم الوثائقي الطويل "غزة" من اخراج غاري كين وأندرو ماكونيل، ومدته 93 دقيقة، وناطق باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج أيرلندا وكندا وألمانيا، عام 2019.