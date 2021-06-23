مستشارة ألمانيا تعارض رفع سن المعاش

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن معارضتها للمطالب المنادية برفع سن المعاش.

وقالت ميركل خلال آخر استجواب لها أمام البرلمان، كمستشارة، اليوم الأربعاء:"إطالة فترة العمل غير مدرجة على جدول الأعمال بالنسبة لي".

كان المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية اقترح في السابع من الشهر الجاري إجراء تعديل لرفع سن المعاش إلى 68 عاما، ورأى المجلس في تقريره أن من غير الممكن على المدى البعيد فصل سن التقاعد عن تطور متوسط العمر المتوقع للإنسان في ألمانيا(والآخذ في الارتفاع في الوقت الراهن).

وقال المجلس: " ويجب بدلا من ذلك تقسيم سنوات العمر الإضافية وفقا لقاعدة واضحة تجمع بين إطالة مدة العمل وإطالة مدة التقاعد " وطالب " بربط ديناميكي لسن المعاش مع متوسط العمر المتوقع".

ووفقا للوضع القانوني الحالي، يجري العمل على رفع تدريجي للحد الأدنى لسن التقاعد من 65 إلى 67 عاما وذلك منذ عام 2012 وحتى عام 2029.

وأعربت ميركل عن تأييدها لابتكار نسخة جديدة من معاش ريستر بشكل مختلف، وقالت:" لا نزال نحتاج إلى منتج إضافي يتيح رعاية خاصة لأصحاب الدخول المتدنية"، وأعربت عن أسفها لعدم العثور على منتج رعاية جيد بعد. وأوضحت أن الحافز وراء معاش ريستر كان صحيحا.

ورأت ميركل أن بناء نظام الرعاية الخاص المدعوم من الدولة مكلف للغاية وغير مربح، وأعربت ميركل عن اعتقادها بأنه في حال إنشاء نظام رعاية اجتماعية خاص يجب أن يتم دعم أصحاب الدخول المتدنية بطريقة مختلفة عن طريقة المزايا الضريبية.

تجدر الإشارة إلى أن معاش ريستر هو نظام للتقاعد الخاص تدعمه الدولة ويستفيد منه العاملون بعد خروجهم إلى التقاعد مقابل دفع نسبة من رواتبهم أثناء فترة عملهم.