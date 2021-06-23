بريطانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية فبراير

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سجلت بريطانيا 16135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 6 فبراير.

وكان هناك 1508 مصابين في المستشفيات يوم 21 يونيو، وهو أحدث رقم على مستوى المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الوفاة المسجلة ظل منخفضا نسبيا، بواقع 19 حالة وفاة، ومتوسط سبعة أيام يبلغ 4ر14 حالة.

يذكر أن ثالثة من بين كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة (60 في المئة) قد تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا( جرعتين).

ويتزايد التفاؤل في بريطانيا بأن تناول جرعات اللقاح ينهي العلاقة بين الإصابات والوفيات.