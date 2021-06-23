فيل يثير جلبة في المطبخ بحثا عن طعام

استيقظت التايلندية راشدوان بونبسوان، صباح السبت، على صوت جلبة وتكسير في مطبخ منزلها لتفاجأ بالفيل بانشواي الفضولي وهو يقلب جمجمته وخرطومه بين الأكواب والصحون والأكياس باحثا عن شيء يأكله.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن راشدوان قولها إنها لم تجد شيئا تفعله مع الفيل سوى تصوير ما يحدثه ورفعه على فيسبوك.

ويقول إبتثان ثامونغال المشرف على حديقة كينغ كراشان الوطنية، حيث يقيم الفيل بانشواي، إن الأفيال تعتاد زيارة القرية والتطفل على المنازل أيام انعقاد السوق لكثرة تداول البهارات، وانتشار رائحتها التي تجذب الأفيال.

وقدرت وسائل إعلام تايلاندية الخسائر الواقعة بمطبخ راشدوان جراء غارة الفيل بأكثر من 1000 جنيه إسترليني.

ويقول جاشوا بوتنيك المدرس المساعد بجامعة هانتر الأمريكية والمتخصص بدراسة أفيال تايلاند، إن شح الغذاء والمياه هو ما يدفع الأفيال للإغارة على القرى المجاورة، مضيفا أنه من حسن الحظ أن القرويين التايلنديين محبين للأفيال ولا يجابهونها بالعنف إلا أنهم يتكبدون خسائر كثيرة بسبب غارات الأفيال المتكررة.